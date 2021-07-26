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Понедельник, 26 июля, 2021
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Стали известны подробности убийства семьи адмирала флота Лобанова

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Стали известны подробности убийства семьи адмирала флота Лобанова
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В Петербурге полиция нашла трупы жены и сына экс-адмирала флота России Леонида Лобанова. Об этом сообщает Царьград.

Сам 86-летний адмирал погиб под колёсами электрички. По некоторым данным, именно он расправился с родственниками.

Трупы полиция нашла после звонка 63-летней дочери моряка, попросившей вскрыть квартиру на улице Бутлерова. Ранее на неприятный запах жаловались соседи.

— После вскрытия двери в 3-комнатной квартире по указанному адресу с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы, — сообщил источник Царьграда.

Сначала хозяев били сковородой, которая валялась рядом. Затем перерезали горло и вспороли животы. Из квартиры ничего не пропало, дверь была закрыта.

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