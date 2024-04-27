В Рыбновском районе отключили газ трём абонентам, задолжавшим 300 тысяч

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа трем абонентам-физлицам в Рыбновском районе с общим долгом по оплате газа свыше 300 тыс. рублей.

Потребители не оплачивали в полном размере потребленный газ, в связи с чем у каждого образовалась задолженность в размере 184 тыс., 126 тыс. и 53 тыс. рублей соответственно.

При этом должники не допускали газовиков в домовладения для проведения работ по прекращению поставки газа. В связи с этим было принято решение провести работы по ограничению подачи газа на подводящих к домовладениям сетях после завершения отопительного сезона в Рязанской области.

Теперь абонентам помимо основной суммы задолженности за газ предстоит выплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению.

«Приостановка подачи газа — крайняя мера, к которой мы прибегаем в самых сложных случаях, когда все другие инструменты не дали результата. В большинстве случаев поставщик газа готов рассмотреть возможность реструктуризации задолженности абонентов», — отметил заместитель начальника абонентского участка в г. Рязань ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Михаил Пронин.