11-летняя любительница вейпов попала в реанимацию с судорогами и распухшим лицом

Медики пытаются выяснить, что стало причиной госпитализации юной жительницы Выборгского района Санкт-Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», 9 мая она попала в больницу за несколько дней до своего 12-летия.

Девочка из Парголово была доставлена в детскую больницу имени Раухфуса в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё отравление неизвестным препаратом. По словам матери, она заметила странные симптомы у дочери ещё утром: зрачки девочки показались ей шире обычного, но это не вызвало у женщины особых опасений, и она отпустила дочь в школу.

Там ученица привлекла внимание преподавателей и, судя по всему, вернулась с уроков раньше, чем обычно. Дома к больному виду и начавшему опухать лицу прибавились симптомы в виде нарушения речи и судорог. Ребенку вызвали скорую помощь.

Предстоит выяснить, чем именно отравилась девочка. Из вредных привычек мать отметила только пристрастие к вейпам.