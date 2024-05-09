На Земле ожидаются мощные магнитные бури в ближайшие дни

Лаборатория солнечной астрономии сформировала консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце.

Согласно данным наблюдений, к Земле направляется двойной выброс плазмы очень большого размера с очень высокой скоростью. По расчётам, два удара должны произойти один за другим.

Ожидается, что наиболее плотная часть первого выброса достигнет Земли завтра, 10 мая, ближе к концу дня. Второй выброс должен прийти к орбите Земли в середине 11 мая, в субботу.

Предварительные оценки показывают, что первые геомагнитные последствия могут начаться около полудня завтрашнего дня. Нестабильная геомагнитная обстановка будет продолжаться от двух до трёх суток. В пике возможны бури до уровня 2-3 по 5-балльной шкале.

Активность Солнца сохранится на текущем уровне ещё как минимум несколько дней. Сохраняются высокие риски новых крупных событий.