Пятница, 10 мая, 2024

На Земле ожидаются мощные магнитные бури в ближайшие дни

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Лаборатория солнечной астрономии сформировала консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце.

Согласно данным наблюдений, к Земле направляется двойной выброс плазмы очень большого размера с очень высокой скоростью. По расчётам, два удара должны произойти один за другим.

Ожидается, что наиболее плотная часть первого выброса достигнет Земли завтра, 10 мая, ближе к концу дня. Второй выброс должен прийти к орбите Земли в середине 11 мая, в субботу.

Предварительные оценки показывают, что первые геомагнитные последствия могут начаться около полудня завтрашнего дня. Нестабильная геомагнитная обстановка будет продолжаться от двух до трёх суток. В пике возможны бури до уровня 2-3 по 5-балльной шкале.

Активность Солнца сохранится на текущем уровне ещё как минимум несколько дней. Сохраняются высокие риски новых крупных событий.

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