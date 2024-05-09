Четверг, 9 мая, 2024

Рецидивисты похитили человека, избили и оставили голым умирать

Автор: 7info

Опубликовано

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Следственный комитет России по Ивановской области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, ранее имевших судимость. Их обвиняют в похищении человека, которое привело к смерти потерпевшего по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, 5 мая вечером обвиняемые приехали в Иваново, где проживал их знакомый мужчина. Они силой вывели его из квартиры и против воли посадили в автомобиль. Затем отвезли жертву к участку местности возле деревни Крюково в Ивановском районе, где совместно вытащили из машины на землю. После этого нанесли потерпевшему множественные удары и заставили полностью раздеться. Забрав вещи, они оставили его на улице.

На следующий день, утром, прохожие обнаружили тело 59-летнего мужчины на улице в деревне Крюково.

В настоящее время обвиняемые задержаны, им предъявлено обвинение. Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

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