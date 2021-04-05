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Понедельник, 5 апреля, 2021
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С 5 апреля девять рязанских домов остались без горячей воды на неделю

Елена Лобанова

С 5 апреля плановое отключение горячей воды коснулось девяти рязанских домов, сообщает пресс-служба мэрии. 

Плановые отключения необходимы для проведения профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения.

Воды не будет с 5 по 9 апреля по следующим адресам: 

  • Улица Щорса, дома №33а (д/сад №116), 33/9, 35, 35 к. 1, 35 к. 2, 37, 37 к. 1, 37 к. 2;
  • Улица Нахимова, дом №1 (школа №57).

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.

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