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В Следственном комитете сообщили подробности убийства женщины в Рязани

На сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области появилась официальная информация о расследовании уголовного дела по факту убийства женщины в Рязани. Напомним, ранее сообщалось, что погибшая работала воспитательницей в детском саду.

По данным следствия, днём в воскресенье, 4 августа, женщина 1987 года рождения вместе с бывшим супругом, 1985 года рождения, находилась по месту своего жительства в г. Рязани. В ходе внезапно возникшей ссоры, обусловленной недоговорённостью относительно способов воспитания их общих малолетних детей, подозреваемый достал имевшийся при себе нож и нанес несколько ударов в область шеи погибшей, которая скончалась на месте происшествия.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его помещении под стражу. 

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