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Во вторник, 31 марта, в Рязани эвакуировали ТРЦ «Атрон».
По данным МЧС, в торговом центре ещё до его открытия сработала пожарная сигнализация. На место прибыли пожарные расчёты, была проведена эвакуация персонала.
Тревога оказалась ложной.
Во вторник, 31 марта, в Рязани эвакуировали ТРЦ «Атрон».
По данным МЧС, в торговом центре ещё до его открытия сработала пожарная сигнализация. На место прибыли пожарные расчёты, была проведена эвакуация персонала.
Тревога оказалась ложной.
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