В Рязани эвакуировали ТРЦ «Атрон»

7info
ТЦ «Атрон». Фото: ЯндексКарты
Новости Рязани

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Клиенты ООО «Северная Компания» получили ключи от своих квартир в новом третьем доме, расположенном в жилищном комплексе «Северный». Всего счастливыми обладателями жилья...
Узнать больше
Общество

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»...
Узнать больше
Новости Рязани

Врачи ОКБ в Рязани освоили операции для лечения тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва вызывает одну из самых сильных болей, которую испытывает человек. Связано это с тем, что тройничный нерв отвечает за чувствительность...
Узнать больше
Новости Рязани

Ермишинского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в...
Узнать больше
Новости Рязани

В Ряжске водитель отвлёкся и снёс бетонный столб

В понедельник, 30 марта, около двух часов ночи у дома №28 на улице Пожалостина в Ряжске произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше
-

Во вторник, 31 марта, в Рязани эвакуировали ТРЦ «Атрон».

По данным МЧС, в торговом центре ещё до его открытия сработала пожарная сигнализация. На место прибыли пожарные расчёты, была проведена эвакуация персонала.

Тревога оказалась ложной.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

Новости Рязани
Неутешительные официальные цифры заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает РИА «Новости» в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки выросло до 500 человек. Общее число заболевших...
Узнать больше

В ДТП в Михайловском районе погиб человек

Новости Рязани
37-летний мужчина не справился с управлением автомобилем «Киа Сид», машина оказалась в кювете и перевернулась.
Узнать больше

Рязанские музеи приглашают на онлайн-экскурсии и дарят подарки

Новости Рязани
Рязанские музеи запустили челленджу #онлайнмузей62. Здесь можно будет не только познакомиться с новыми музеями нашего города. но и получить призы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

Общество
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»...
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса. 
Узнать больше

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

Минюст предложил временно запретить регистрацию браков и разводов

Домашний час с министром просвещения Сергеем Кравцовым