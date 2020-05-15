В Рыбном задержали девушку с крупной партией наркотиков

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В городе Рыбное задержали 21-летнюю жительницу Московской области с большой партией синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Оперативники выявили в интернете активность, характерную для организации распространения наркотиков. Девушка соблюдала конспирацию, но с помощью сотрудников ФСБ её удалось вычислить. Задержали подозреваемую в Рыбном, куда она приехала, чтобы спрятать наркотики в тайники. Для этого была разработана спецоперация, в которой принимали участие бойцы спецназа «Гром».

В машине у задержанной нашли вместительные контейнеры с порошкообразными веществами. Там было пять видов наркотиков, в том числе и экстази. Правоохранители считают, что эти запрещённые вещества предназначались для розничной торговли наркотиками в городе Рыбное.

В общей сложности изъято 472 грамма «синтетики». На девушку завели уголовное дело, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.