В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о программах поддержки рязанцев

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С конца марта 2020 года Сбербанк начал принимать заявки от клиентов на реструктуризацию розничных кредитов.

Согласно Федеральному закону № 106-ФЗ в случае снижения официального дохода за последний месяц на более чем 30% по сравнению со средним доходом в 2019 году, клиент может получить так называемые «кредитные каникулы». Чтобы подать заявку на реструктуризацию, необходимо предоставить в банк в течение 90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Согласно Федеральному закону кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 г. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Кредитные каникулы, в соответствии с законом, предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:

– по ипотечным кредитам — до 2 млн руб.

– по автокредитам — 600 тысяч рублей;

– по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;

– по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.

Если пострадавший от коронавируса клиент не подпадает под условия государственной программы по предоставлению кредитных каникул (например, если размер его кредита превышает установленный правительством лимит), он может воспользоваться собственной специальной программой Сбербанка по реструктуризации задолженности на индивидуальных условиях.

Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

– Хочу отметить, что данная программа распространяется как на ипотечные, так и на потребительские кредиты, в том случае, если заемщик пострадал от COVID -19, – прокомментировал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Если же условия и этой специальной программы Сбербанка заемщику не подходят, банк готов рассмотреть его заявление в индивидуальном порядке и предложить варианты урегулирования.

– В нашем банке всегда действовали различные программы реструктуризации задолженности для заемщиков, испытывающих финансовые затруднения, – добавил Иван Семенов.

Для того, чтобы подать заявку на реструктуризацию, клиенту нужно обратиться в офис банка или сделать это дистанционно. На сайте банка необходимо выбрать пункт «Реструктуризация задолженности», ознакомиться со списком документов «Документы COVID-19», заполнить и направить в работу заявление и требуемые документы на реструктуризацию долга, в заявлении нужно указать причину – Коронавирус (COVID-19).