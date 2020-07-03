В рязанской поликлинике №14 проведут ремонт впервые за 70 лет

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В поликлинике №14 в Рязани начали ремонт. Последний раз капитальный ремонт в здании проводился 70 лет назад – в 1950 году. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

О том, что уже сделано, рассказал главврач поликлиники Андрей Мартынов. По его словам, уже сделан ремонт в коридорах, приведена в порядок регистратура. На очереди санузлы на первом этаже здания. Там починят канализацию, сделают потолки и стены, приведут в порядок электрику, а также поставят новую сантехнику. Кроме того, до начала отопительного сезона проведут работы на теплотрассе.

– Уже проведены работы по поддержанию в эксплуатационном состоянии крыши: там установим отливы, водостоки, – рассказал Мартынов.

При этом главврач отметил, что главные работы ещё впереди.

Сложность заключается в том, что поликлиника находится в здании 1817 года постройки. Его может ремонтировать только специальная подрядная организация, допущенная до работы с памятниками культуры. также при ремонте могут быть использованы не все виды материалов.

Запланировано, что на капитальный ремонт от фундамента до крыши потребуется 60 миллионов рублей.