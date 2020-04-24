Из-за коронавируса в Рязанской области перенесли начало летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Принято решение отменить первую смену во всех детских оздоровительных лагерях. Также сообщается, что смены в лагерях с дневным пребыванием детей и в детских лагерях переносятся с июня на август.
Получить деньги за путёвки на отменённые смены их покупатели смогут после 18 мая, там, где они были приобретены.
Решение о проведении следующих смен в лагерях будет принято в зависимости от обстановки с коронавирусом.
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