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В Рязанской области перенесли начало летней оздоровительной кампании

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Из-за коронавируса в Рязанской области перенесли начало летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Принято решение отменить первую смену во всех детских оздоровительных лагерях. Также сообщается, что смены в лагерях с дневным пребыванием детей и в детских лагерях переносятся с июня на август.

Получить деньги за путёвки на отменённые смены их покупатели смогут после 18 мая, там, где они были приобретены.

Решение о проведении следующих смен в лагерях будет принято в зависимости от обстановки с коронавирусом. 

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