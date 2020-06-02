В ДТП на трассе М-5 в Рязани пострадала женщина

В результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязани пострадала 52-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным ГИБДД, авария случилась в понедельник, 1 июня, в 20.55 на 191-м километре федеральной автодороги. 51-летний житель Казахстана не справился с управлением автомобилем «Фольксваген Пассат», выехал на обочину, где врезался в «Рено Флюенс» под управлением 32-летнего жителя Московской области.
Травмы в аварии получила пассажирка «Фольксвагена». Женщине была оказана медицинская помощь.
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