Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

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В понедельник, 11 мая, не стало бывшего губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалёва.

Олег Иванович Ковалёв родился 7 сентября 1948 года в селе Ванновское (Краснодарский край, РСФСР, СССР).

Ковалёв возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 годы.

С 19 сентября 2017 года он стал членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителем от Правительства Рязанской области.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким Олега Ивановича Ковалёва.

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