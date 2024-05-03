Пятница, 3 мая, 2024

Расписание пасхальных служб в Касимове и Касимовском районе

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта freepik.com

7info публикует расписание пасхальных служб в храмах Касимова и Касимовского района. В этом году Пасху Христов православные христиане встречают в ночь на 5 мая.

В Вознесенском Кафедральном соборе Касимова 4 мая в 21.30 верующих начнут исповедовать. В 23.30 начнётся Пасхальная Полунощница.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы села Перво 4 мая в 23.00 начнётся исповедь, за ней — Пасхальная Полунощница. В 00.00 начнётся Крестный ход, Пасхальная утреня и Божественная Литургия.

В храме Владимирской иконы Божией Матери села Ардабьево 4 мая в 22.00 прихожан приглашают на исповедь. В 00.00 начнётся Крестный ход, Пасхальная утреня и Литургия.

В храме святителя Николая Чудотворца села Токарёво 5 мая в 12.00 состоится Пасхальный молебен с крестным ходом.

В Крестовоздвиженском храме села Балушевы Починки 4 мая в 23.30 будет исповедь, в 23.30 — Полунощница. В 00.00 — Крестный ход и Пасхальное богослужение.

В Преображенском храме села Бабино-Булыгино в 23.00 прихожан ждут на исповедь. В 23.30 начнётся Пасхальная Полунощница. В 00.00 начнётся Крестный ход, за ним Пасхальная Утреня и Литургия.

В храме Преображения Господня села Телебукино в 22.00 4 мая начнётся исповедь прихожан, в 23.00 — Полунощница. В 00.00 начнётся Крестного ход и Пасхальная утреня.

В Никольском храме Касимова в 22.00 начнётся исповедь, в 23.00 — Полунощница, в 00.00 — Крестный ход Пасхальная утреня и Божественная Литургия.

В Казанской монашеской общине Касимова исповедь 4 мая начнётся в 21.00, в 23.15 начнётся Полунощница. В 00.00 — Пасхальная утреня и Литургия.

В Георгиевском храме Касимова в 22.30 начнётся исповедь, в 23.30 — Пасхальная Полунощница. В 00.00 верующих приглашают на Крестный ход, Утреню и Божественную Литургию.

В Благовещенском храме Касимова верующие могут 4 мая в 21.00 посетить общую исповедь. В 23.30 начнётся Полунощница, в 00.00 — Крестный ход, Пасхальная утреня и Пасхальная Литургия.

В Архангельском храме исповедь начнётся в 22.40, в 22.30 – Пасхальная заутреня, Крестный ход и Божественная Литургия.

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