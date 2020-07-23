Четверг, 23 июля, 2020
17.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанские врачи — онкологи отмечают высокую онконастороженность у пациентов

7info7

Рязанские онкологи отмечают, что пациенты стали внимательнее относится к собственному здоровью. Об этом свидетельствует статистика.

Согласно приведённым цифрам выявление такого заболевания, как меланома (рак кожи) на 1 и 2  стадии образования диагностировалось в 2010 году на уровне 56% от общего числа заболевших. В 2019 году  только 19% заболевших обращались на поздних стадиях, а онконастороженность зафиксирована у 81% заболевших.

Рязанские врачи рекомендуют не забывать соблюдать особые рекомендации по уходу за телом, согласно сезону. Так летом нельзя забывать о риске ультрафиолетового излучения. Использование специальных защитных средств необходимо на пляжном отдыхе.

Важные рекомендации касаются наблюдения за новообразованиями, появляющимися на теле. Необходимо внимательно осматривать состояние родинок, и если их вид вызывает сомнения, обращаться к врачу-дерматовенерологу.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязани в ближайшие дни запустят Окский водозабор
Следующая статьяСоцвыплаты безработным в Рязанской области составят порядка 50 миллионов

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани проводят уборку городских территорий и окос травы

Администрация
В Рязани в круглосуточном режиме проводится уборка территории. 22 июля с городских улиц было вывезено 150 кубометров смёта и грунтовых наносов, а также 12...
Узнать больше

Международный этап «Авиадартса» пройдёт не в России

Новости Рязани
Международный этап "Авиадартса" пройдёт в этом году не в России. Об этом сообщает сайт Армейских международных игр. Несколько...
Узнать больше

Участники публичных слушаний по исполнению областного бюджета за 2019 год задали вопросы представителям регионального правительства

Новости Рязани
Участники публичных слушаний по проекту закона Рязанской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» в четверг, 23 июля, смогли задать представителям регионального правительства...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани открылось уникальное гастрономическое пространство. Стильно и вкусно

Новости Рязани
Чем заняться летним вечером, когда погода не особо располагает к прогулкам и пляжному отдыху? Отличная идея – помечтать или почитать за чашечкой...
Узнать больше

В Рязани состоится городская спортивная зарядка

Администрация
Жители и гости города Рязани могут начать субботнее утро с бодрой зарядки на природе. 25 июля в 9.00. сертифицированный тренер фитнес-центра «Кислород» Ольга Суровцова проведёт...
Узнать больше

Ураган повредил деревья в Окском заповеднике под Рязанью

Новости Рязани
В Окском заповеднике устраняют последствия урагана, который пронёсся по Рязанской области 14 июля. В Брыкином Бору смерч повалил несколько...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+