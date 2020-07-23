Рязанские врачи — онкологи отмечают высокую онконастороженность у пациентов

Рязанские онкологи отмечают, что пациенты стали внимательнее относится к собственному здоровью. Об этом свидетельствует статистика.

Согласно приведённым цифрам выявление такого заболевания, как меланома (рак кожи) на 1 и 2 стадии образования диагностировалось в 2010 году на уровне 56% от общего числа заболевших. В 2019 году только 19% заболевших обращались на поздних стадиях, а онконастороженность зафиксирована у 81% заболевших.

Рязанские врачи рекомендуют не забывать соблюдать особые рекомендации по уходу за телом, согласно сезону. Так летом нельзя забывать о риске ультрафиолетового излучения. Использование специальных защитных средств необходимо на пляжном отдыхе.

Важные рекомендации касаются наблюдения за новообразованиями, появляющимися на теле. Необходимо внимательно осматривать состояние родинок, и если их вид вызывает сомнения, обращаться к врачу-дерматовенерологу.