Рязанские полицейские предупредили водителей о массовых рейдах

В пятницу, а также в ближайшие выходные дни, сотрудники ГИБДД вновь проведут в Рязани и области массовые рейды. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сообщается, что в масштабных рейдах примут участие как обычные инспекторы ДПС, так и те, что осуществляют скрытое патрулирование.
Полицейские будут выявлять нетрезвых водителей, а также тех, кто совершает другие нарушения.
Госавтоинспекция просит рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных за рулём и других нарушениях. Контактные телефоны: 29-74-54, 29-74-64, 112. Также можно написать на сайт ГИБДД.
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