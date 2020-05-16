На выезде из Рязани образовалась многокилометровая пробка

В субботу, 16 мая, на выезде из Рязани образовалась пробка. Информация об этом появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.
По словам очевидцев, пробка в сторону Солотчи растянулась на несколько километров. Одной из причин её появления называют ремонтные работы на дороге в Рязанском районе.
Напомним также, что в Рязани и области продолжает действовать режим самоизоляции из-за коронавируса.
Фото: Наталья Королева
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