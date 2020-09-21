На семи рязанских улицах отключат воду

Во вторник, 22 сентября, отключат холодную воду на семи рязанских улицах. На водопроводе снова произошла авария, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, холодной воды не будет с 9:00 до 15:00 на Касимовском шоссе, в домах № 50, 52, 54, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 48 корп. 3.

Массовые отключения коснутся Дядьково. Холодной воды не будет на шести улицах с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Улица Весенняя, дома № 2г, 2 — 10, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15 — 20, 22 — 43, 49, 53, 55, 57, 46, 45, 43а;

Улица Новая, дома № 9а, 1б, 1а, 1 — 15, 6а, 17 — 19;

Улица Ленпоселок, дома № 1 — 22, 2а, 24, 16а, 1/1;

Улица 1-й Весенний переулок, дома № 1, 2, 4, 6;

Улица 2-й Весенний переулок, дома № 1 — 18, 9а, 15а;

Улица Грачи, дома № 3а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50 корп. 1.