Известная рязанская спортсменка стала депутатом

– Сегодня состоялось очередное заседание Думы города Сасово. Её председатель Геннадий Манухин вручил Марии Богачёвой удостоверение депутата городской Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу №8. Известная спортсменка одержала убедительную победу на дополнительных выборах, которые состоялись 13 сентября, – написано в группе.

Ранее удостоверение депутата было вручено Валентине Бирюковой в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Сергея Дзюбы.