Воскресенье, 31 декабря, 2023
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Рязанская область получит почти 494 млн рублей на развитие инфраструктуры

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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Рязанская область получит почти 494 млн рублей на развитие инфраструктуры, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров.

Деньги из федерального бюджета поступят в регион в 2024 году. Решение о выделении средств приняла комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований.

Макаров напомнил о поручении Владимира Путина повысить качество жизни людей. По его словам, средства позволят Рязанской области продолжить решение ряда важных для региона проблем.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Макарова за помощь.

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