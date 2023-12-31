Рязанская область получит почти 494 млн рублей на развитие инфраструктуры, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров.

Деньги из федерального бюджета поступят в регион в 2024 году. Решение о выделении средств приняла комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований.

Макаров напомнил о поручении Владимира Путина повысить качество жизни людей. По его словам, средства позволят Рязанской области продолжить решение ряда важных для региона проблем.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Макарова за помощь.