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Среда, 29 июня, 2022

Рязанцы обсуждают в соцсетях обилие сухих деревьев в городе

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Татьяна Проводина

Рязанцы обсуждают в соцсетях обилие сухих деревьев в городе

Фото из группы Рязань ВКонтакте

Жители Рязани обсуждают в социальных сетях обилие в городе сухих деревьев. Фотографии мёртвых деревьев граждане выкладывают в соцсети ВКонтакте.

В комментариях пишут, что таких аллей из сухих деревьев много по всему городу. Деревья стали погибать с прошлого года. Автор поста группы «Рязань» ВКонтакте опубликовал фото на улице Интернациональной, за остановкой «Аптека». Есть фото сухих деревьев возле Строительного колледжа на улице Циолковского.

Объясняют ситуацию нашествием изумрудной златки. Насекомое, как утверждается, попало в Москву в 2004 году и распространяется на другие регионы. Мер борьбы с ней нет, деревья погибнут.

Рязанцы обсуждают в соцсетях обилие сухих деревьев в городе
Деревья на улице Циолковского
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