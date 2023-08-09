Рязанцев приглашают на выставку, посвященную 100-летию Надежды Чумаковой

В Музее истории молодежного движения открылась историко-документальная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Надежды Чумаковой.

Экспозиция расскажет рязанцам о жизни, работе и вкладе в город Надежды Чумаковой на посту председателя Рязанского горисполкома. За годы ее работы в Рязани были построены десятки школ, больницы, Центральный спортивный комплекс, здание Рязанского областного театра кукол, Рязанский центральный универмаг («Барс»), гостиницы «Москва» и «Ловеч», Цирк, Дом быта, автовокзал «Центральный», главпочтамт, музыкальное училище, кинотеатры «Ока», «Москва», «Октябрь» и мост через Оку. Были созданы парк интернациональной дружбы, воинский мемориальный комплекс и многие другие объекты социального и культурного назначения, а также введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья.

Личность Надежды Николаевны для Рязани легендарная. Руководителей такого уровня и склада на управленческом небосводе Рязани, пожалуй, больше не было. 23 года она руководила огромным городским хозяйством, отстроила город, создала множество социальных и жилых объектов, построила мост через Оку, – отметила заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева на открытии выставки.

Выставка «Надежда Рязани» составлена по материалам Государственного архива Рязанской области, сообщает пресс-служба мэрии. Экспозиция будет работать до 4 сентября.

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