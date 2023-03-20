Понедельник, 20 марта, 2023
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Рязанцев и гостей города приглашают на дни особых привилегий в открывшийся официальный дилерский центр Skywell Рязань

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Этой весной многих заинтересовала необычная новинка на автомобильном рынке — электрический кроссовер ET5, представленный в Skywell Рязань с внушительной выгодой. Весеннее предложение при покупке достигает 490 000 рублей, можно оформить рассрочку или взять автомобиль в лизинг. Автомобиль в наличии, доступен для тест-драйва. Оцените мощность нового электрокара на дороге.

Встречаемся 23 и 24 марта по адресу: Куйбышевское шоссе, 40а.

Добро пожаловать в электрическое будущее!

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