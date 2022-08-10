Татьяна Проводина

Ремонт Северной окружной дороги Рязани сняли с квадрокоптера

Скриншот из видео в группе Автодор Рязань ВКонтакте

Ремонт Северной окружной дороги сняли с квадрокоптера. Ролик опубликовали в группе «Автодор Рязань» в среду, 10 августа.

Сейчас субподрядчик прокладывает магистральный участок ливневой канализации, снимает растительный слой, устраивает земляное полотно на уширениях проезжей части с дальнейшей отсыпкой песчаного подстилающего слоя, а также демонтирует барьерное ограждение.

В сообщении отмечается, что выполнено свыше 30 проколов по устройству ливневой канализации в теле насыпи, проведена опиловка деревьев и смонтирована подпорная стенка.

Песок, железобетонные изделия, щебень и трубы завозятся на участок в постоянном режиме, круглосуточно.

Рязаньавтодор подчёркивает, что качество работ контролируется постоянно, работы идут по графику.

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