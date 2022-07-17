Разоблачение лжецелителя и чиновники вне закона. Обзор криминальных новостей Рязанской области этой недели

7info представляет обзор криминальных новостей Рязанской области этой недели.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении арт-объекта «Сасово 95». 19-летнему рязанцу предстоит возместить ущерб, также его привлекут к ответственности по закону. Представитель Сасовской городской администрации сообщил полицейским, что ночью неизвестный повредил две буквы «С» у арт-объекта «Сасово 95». После опроса местных жителей сотрудники полиции установили причастность к повреждению объекта жителя Рязани, приехавшего в Сасово в гости. Злоумышленника нашли и задержали. По предварительной информации, 19-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения решил сфотографироваться с арт-объектом. Он пытался залезть на него и сломал.

В Рязани задержали псевдоцелителя, выманившего 2 млн рублей у жительницы Владимирской области. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и обещал возместить материальный ущерб.

Сотрудники угрозыска МО МВД «Ковровский» Владимирской области задержали 28-летнего ранее судимого за кражу и грабёж мужчину в Рязани. Его подозревают в совершении мошенничества в отношении жительницы Коврова. 26-летняя женщина откликнулась на объявление о снятии порчи в социальной сети, которое разместил подозреваемый в апреле минувшего года. Женщина переводила деньги на указанный банковский счёт якобы за проведение обрядов избавления от неудач в личной жизни. Потерпевшая переводила не только собственные сбережения, но и брала деньги в долг у знакомых. Приятельница пострадавшей, к которой та обратилась за займом, настояла на обращении к правоохранителям. Всего с апреля прошлого года по январь текущего псевдоцелитель получил от жительницы Коврова обманным путём свыше 2 млн рублей.

Суд назначил штраф 150 000 рублей мясокомбинату, продукция которого не соответствует техрегламентам. В апреле прошлого года по итогам внеплановой проверки ИП, который занимается реализацией свиноводческой продукции в Шиловском районе Рязанской области, выявлено несоответствие продукции техрегламентам Таможенного союза. Пробу продукции ООО «Мясокомбинат Бобровский» проверили в Центральной научно-методической ветлаборатории. В мясе нашли остатки ветеринарного препарата ивермектина. Административное дело в связи с созданием угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан рассмотрел Арбитражный суд Рязанской области. Юрлицо было признано виновным и привлечено к ответственности в виде штрафа в 150 000 рублей. Ответчик обжаловал решение в двух инстанциях, однако размер штрафа был оставлен без изменения.

Иск рядового из-за «красной печати» в военном билете рассмотрит Рязанский гарнизонный суд. Печать о склонности ко лжи, предательству и обману военнослужащий получил за отказ от участия в специальной военной операции по освобождению Донбасса. Рядовой требует аннулировать запись. Иск подан против командира войсковой части 41450.Судья при подготовке по делу спросил, как печать мешает истцу жить. Тот сообщил о трудностях при устройстве на работу после увольнения со службы. Заседание пройдёт 20 июля.

В Касимовском районе задержан подозреваемый в незаконной рубке леса. Сотрудники МО МВД Касимовский задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рубке деревьев возле села Лашма. Местные жители рассказали полицейским о следах рубки сосен на окраине села. Отмечается, что за границей населённого пункта запрещается вырубать деревья. Оперативники выяснили, что возле дома 47-летнего жителя Лашмы появился штабель из нескольких сосен. Причастность мужчины к незаконной рубке девяти деревьев была установлена, его задержали. По предварительным данным, злоумышленник накануне очищал окраины села от молодой поросли. Он решил воспользоваться ситуацией и заготовить несколько брёвен для себя. Незаконно добытое мужчина хотел спрятать за забором, но не успел. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает штраф от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы посёлка Старожилово, 1976 года рождения. Женщину обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 22 апреля 2022 года поссорились пьяные сожители. Женщина взяла нож и попыталась зарезать мужчину.

— Преступление не было доведено до конца благодаря вмешательству соседей, отобравших у женщины нож. Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в пресс-релизе СК.

Бывший временно исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное Рязанской области Игорь Клюев стал фигурантом уголовного дела. Информацию о возбуждении дела подтвердили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области. Причину возбуждения дела в интересах следствия не раскрывают. Клюев работал заместителем мэра города, 7 июня стал исполняющим обязанности главы администрации. Через несколько дней пост покинул.

Пресс-служба Рязанской Госавтоинспекции опубликовала видео наезда на ребёнка-велосипедиста в Рыбном. ДТП произошло в четверг, 14 июля. Вечером 19-летний парень за рулём «Лада Калина» сбил ребёнка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате случившегося мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Прокуратура Советского района Рязани подала апелляцию на приговор бывшему руководителю управления физической культуры и спорта Рязанской области Виктору Попкову. Попков получил условный срок за хищение денег. Во время работы руководителем ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» он присвоил 3 миллиона рублей. В качестве наказания суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно и 400 тысяч рублей штрафа. Прокуратура просит заменить условный срок на реальное лишение свободы в колонии общего режима.

В Рязани сотрудники полиции изъяли у 41-летнего местного жителя автомат Калашникова с патронами. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. Оперативники уголовного розыска получили информацию, что мужчина незаконно хранит оружие. При поддержке сотрудников спецназа «Гром» полицейские провели операцию по изъятию автомата. АК-74 калибра 5,45 мм и магазин с 22 патронами к нему рязанец прятал за шкафом в гараже. Владельца оружия задержали. Мужчина имеет судимость за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Теперь на него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В результате массового ДТП под Рязанью пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба регионального УМВД. 16 июля в 13.30 на 497-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе столкнулись «Лада Ларгус», «Ниссан Икс Трейл» и ВАЗ- 2107. Травмированы 6 человек, в том числе двое пассажиров «Ниссана» в возрасте полутора и двух лет.