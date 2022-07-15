Прокуратура обжаловала приговор бывшему рязанскому министру спорта Попкову

Прокуратура Советского района Рязани подала апелляцию на приговор бывшему руководителю управления физической культуры и спорта Рязанской области Виктору Попкову. Об этом сообщил сайт ведомства.

Попков получил условный срок за хищение денег. Во время работы руководителем ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» он присвоил 3 миллиона рублей. В качестве наказания суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно и 400 тысяч рублей штрафа.

Прокуратура просит заменить условный срок на реальное лишение свободы в колонии общего режима.