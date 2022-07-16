В гараже рязанца обнаружили автомат Калашникова

В Рязани сотрудники полиции изъяли у 41-летнего местного жителя автомат Калашникова с патронами. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска получили информацию, что мужчина незаконно хранит оружие. При поддержке сотрудников спецназа «Гром» полицейские провели операцию по изъятию автомата.

АК-74 калибра 5,45 мм и магазин с 22 патронами к нему рязанец прятал за шкафом в гараже. Владельца оружия задержали.

Мужчина имеет судимость за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Теперь на него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.