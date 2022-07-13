В Касимовском районе задержан подозреваемый в незаконной рубке леса.

Сотрудники МО МВД Касимовский задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рубке деревьев возле села Лашма. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Местные жители рассказали полицейским о следах рубки сосен на окраине села. Отмечается, что за границей населённого пункта запрещается вырубать деревья.

Оперативники выяснили, что возле дома 47-летнего жителя Лашмы появился штабель из нескольких сосен. Причастность мужчины к незаконной рубке девяти деревьев была установлена, его задержали.

По предварительным данным, злоумышленник накануне очищал окраины села от молодой поросли. Он решил воспользоваться ситуацией и заготовить несколько брёвен для себя. Незаконно добытое мужчина хотел спрятать за забором, но не успел.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает штраф от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.