В Рязани задержали псевдоцелителя, выманившего 2 млн рублей у жительницы Владимирской области.

Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и обещал возместить материальный ущерб. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области. Подозреваемый заключён под стражу во Владимирском регионе. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве.

Сотрудники угрозыска МО МВД «Ковровский» Владимирской области задержали 28-летнего ранее судимого за кражу и грабёж мужчину в Рязани. Его подозревают в совершении мошенничества в отношении жительницы Коврова.

26-летняя женщина откликнулась на объявление о снятии порчи в социальной сети, которое разместил подозреваемый в апреле минувшего года.

Женщина переводила деньги на указанный банковский счёт якобы за проведение обрядов избавления от неудач в личной жизни. Потерпевшая переводила не только собственные сбережения, но и брала деньги в долг у знакомых. Приятельница пострадавшей, к которой та обратилась за займом, настояла на обращении к правоохранителям.

Всего с апреля прошлого года по январь текущего псевдоцелитель получил от жительницы Коврова обманным путём свыше 2 млн рублей.