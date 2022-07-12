Татьяна Проводина

Иск рядового, отказавшегося участвовать в спецоперации, рассмотрит суд в Рязани

Фото из Телеграм канала Военный омбудсмен

Иск рядового из-за «красной печати» в военном билете рассмотрит Рязанский гарнизонный суд.

Печать о склонности ко лжи, предательству и обману военнослужащий получил за отказ от участия в специальной военной операции по освобождению Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал Военный омбудсмен.

Рядовой требует аннулировать запись. Иск подан против командира войсковой части 41450.

Судья при подготовке по делу спросил, как печать мешает истцу жить. Тот сообщил о трудностях при устройстве на работу после увольнения со службы.

Заседание пройдёт 20 июля.

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