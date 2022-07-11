Татьяна Проводина

Задержан подозреваемый в повреждении арт-объекта «Сасово 95»

Фото из группы Типичное Сасово ВКонтакте

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении арт-объекта «Сасово 95».

19-летнему рязанцу предстоит возместить ущерб, также его привлекут к ответственности по закону. Проводится проверка. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Представитель Сасовской городской администрации сообщил полицейским, что ночью неизвестный повредил две буквы «С» у арт-объекта «Сасово 95».

После опроса местных жителей сотрудники полиции установили причастность к повреждению объекта жителя Рязани, приехавшего в Сасово в гости. Злоумышленника нашли и задержали.

По предварительной информации, 19-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения решил сфотографироваться с арт-объектом. Он пытался залезть на него и сломал.

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