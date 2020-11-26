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Новости РязаниОбщество

Врачи Рязанской ОКБ проходят вакцинацию от коронавируса

7info

В Рязани врачи ОКБ проходят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Работа в красной зоне, постоянные контакты с большим количеством людей – всё это факторы, которые серьезно увеличивают вероятность заболеть ковидом. Подвергаются этим факторам риска, в первую очередь, медицинские работники. Они круглосуточно находятся на передовой, поэтому средством защиты в настоящее время можно выбрать вакцину от коронавируса.

Медицинские работники получили возможность вакцинироваться первыми. В Областную клиническую больницу доставили препараты для прививки от ковида.

Чтобы препарат сохранил все свои свойства, необходимо правильно транспортировать его, а хранить при температуре минус 18 градусов. Такими условиями располагает ОКБ – есть оборудование и специалисты. Сейчас в распоряжении медиков 48 доз, они рассчитаны на 24 человека. Прививку делают в два этапа, между которыми должно пройти три недели.

Вакцину введут только тем, чей организм еще не сталкивался с заболеванием. Проверить это помогает исследование крови на антитела. На сегодняшний день обе дозы вакцины уже получили 18 человек. Еще шесть медработников завершат вакцинацию от ковида в ближайшее время.

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