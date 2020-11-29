На 18 часов воскресенья, 29 ноября, в рязанских больницах находятся 483 пациента с коронавирусом. Среди них – пятеро детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В тяжёлом состоянии остаются 44 человека, 18 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 88 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 351 пациента – средней степени тяжести.

Остальные жители Рязани и области, заразившиеся COVID-19, лечатся дома. По мнению медиков, они переносят болезнь легче, госпитализация этим людям не требуется.