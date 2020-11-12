С субботы, 14 ноября, в Рязани изменится маршрут автобуса №13. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

На сайте мэрии сообщается, что с этого дня автобусы между остановками «улица Грибоедова» и ТРЦ «Круиз» будут ездить по Касимовскому шоссе и улице Кальной. Как в прямом, так и в обратном направлении.

Из-за этого на маршруте появятся новые остановки: «Мясокомбинат», «Электросеть», «Кальная ул.», «Кальная ул., д. 7».

Напомним, автобусы 13-го маршрута ездят от ТЦ «Круиз» до посёлка Божатково.

В администрации Рязани отметили, что изменения позволят улучшить транспортное обслуживание микрорайона Кальное.