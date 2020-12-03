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Рязанка оказалась на социальном дне после потери близкого человека

7info

ГТРК «Ока» рассказала о ситуации, в которой оказалась 67-летняя  рязанка Людмила Ивановна. Она живёт в доме №12 на улице Льва Толстого, соседи считают, что женщина опасна.

Людмила Ивановна состоит на учёте в психдиспансере,  и даже не помнит, что продала свою квартиру. Пенсионерку вместе со съёмочной группой «Оки» посетила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Известно, что у Людмилы Ивановны высшее педагогическое образование, 10 лет она проработала библиотекарем. Жизнь женщины изменилась несколько лет назад, когда у неё умерла мама. Видимо, она не смогла перенести смерть близкого человека, начались психические проблемы. 

– … устраивает скандалы и дебоши, разводит мусор и тараканов, и однажды чуть не спалила весь дом, уснула с непогашенной сигаретой, – описывает поведение рязанки ГТРК «Ока».

Наталья Епихина рассказала, что будет помогать Людмиле Ивановне. Та согласилась поехать в больницу, затем её отправят в пансионат. 

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