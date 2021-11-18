Новая профессия: работодатели ищут контролёров QR-кодов

В России появилась новая профессия: контролёр QR-кодов. Предложения об этой работе проанализировала служба исследований hh.ru.
По подсчётам аналитиков, в России сейчас открыто порядка 70 вакансий сотрудников, которые будут проверять QR-коды. Также эту задачу внесли в список обязанностей некоторых охранников и администраторов.
Вакансии открыты в Москве, Брянске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, а также в Рязани. Большинство предложения на полный рабочий день, 87% не требуют опыта работы.
Средняя зарплата контролёра QR-кодов — 23 тысячи рублей.
Ещё одна особенность последнего времени — работодатели стали чаще упоминать пожелание к соискателям о наличии QR-кода.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.
Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]