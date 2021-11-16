В Рязани приглашают на работу QR-контролёров

На сайте объявлений Avito появились новые для Рязани вакансии: на работу приглашают контролёров QR-кодов.
На работу приглашают граждан России старше 18 лет, умеющих пользоваться сканером QR-кодов. В обязанности входит проверка документов, необходимых для посещения торгового центра в период действия коронавирусных ограничений.
Зарплата — от 21 до 43 тысяч рублей в месяц.
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