В Рязани приглашают на работу QR-контролёров

На сайте объявлений Avito появились новые для Рязани вакансии: на работу приглашают контролёров QR-кодов.

— В связи с введёнными требованиями посещения торговых центров в городе Рязань. На временную работу требуются контролеры на входную группу ТЦ, — говорится в одном из объявлений.

На работу приглашают граждан России старше 18 лет, умеющих пользоваться сканером QR-кодов. В обязанности входит проверка документов, необходимых для посещения торгового центра в период действия коронавирусных ограничений.

Зарплата — от 21 до 43 тысяч рублей в месяц.

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