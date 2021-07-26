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Понедельник, 26 июля, 2021
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Николай Любимов посетил рабочую встречу резидентов технопарка

Кристина Белова
Николай Любимов посетил рабочую встречу резидентов технопарка
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26 июля в Рязани Николай Любимов посетил деловую встречу резидентов Рязанского инновационного научно-технологического центра. Мероприятие проходило в пространстве коллективной работы «Точка кипения».

Губернатор ознакомился с проектами.

— Из представленных разработок запомнились робототехника и оптические системы для считывания промышленных дефектов с большой точностью. Резидентов много и еще много будет. Надо дать ребятам возможность развиваться, зарабатывать и прославлять Рязанскую область, — сказал Николай Любимов.

Представленные проекты охватили много сфер жизни. Так, например, резиденты предлагали новые идеи для транспортного планирования и моделирования, производства сетевых приборов и электроники, робототехники и промышленного зрения.

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