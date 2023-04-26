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Среда, 26 апреля, 2023

На асфальте возле пешеходных переходов в Рязани появляются пиктограммы

Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области
Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

Сотрудники ГИБДД, активисты Совета Отцов и ЮИДовцы наносят профилактические надписи и пиктограммы на асфальте вблизи пешеходных переходов. Цель акции — напомнить пешеходам о соблюдении требований Правил дорожного движения.

Инспекторы, активные родители рязанской школы №75 и отряд ЮИД наносят надписи: «Посмотри налево и направо», «Возьми ребенка за руку», «Внимание на дорогу», «Сними наушники».

Надписи и пиктограммы дополнительно привлекут внимание детей и подростков на подходе к пешеходным переходам. Надписи, как ожидается, появятся во всех районах Рязани.

На асфальте возле пешеходных переходов в Рязани появляются пиктограммы
На асфальте возле пешеходных переходов в Рязани появляются пиктограммы
На асфальте возле пешеходных переходов в Рязани появляются пиктограммы
На асфальте возле пешеходных переходов в Рязани появляются пиктограммы

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