На асфальте возле пешеходных переходов в Рязани появляются пиктограммы

Сотрудники ГИБДД, активисты Совета Отцов и ЮИДовцы наносят профилактические надписи и пиктограммы на асфальте вблизи пешеходных переходов. Цель акции — напомнить пешеходам о соблюдении требований Правил дорожного движения.

Инспекторы, активные родители рязанской школы №75 и отряд ЮИД наносят надписи: «Посмотри налево и направо», «Возьми ребенка за руку», «Внимание на дорогу», «Сними наушники».

Надписи и пиктограммы дополнительно привлекут внимание детей и подростков на подходе к пешеходным переходам. Надписи, как ожидается, появятся во всех районах Рязани.