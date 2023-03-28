Мужчина забил насмерть случайного знакомого пуфиком

Шелеховский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что в декабре 2021 г. подсудимый пригласил к себе в квартиру для совместного распития спиртного 41-летнего шелеховчанина, с которым познакомился около продуктового магазина в г. Шелехов. В ходе застолья из-за произошедшего между ними конфликта разозлившийся хозяин нанес гостю множественные удары кулаками по лицу, а также по голове и другим частям тела пуфиком, стоявшим на кухне. Затем неоднократно прыгнул на грудь потерпевшего, упавшего на пол, и нанес ему удар кухонным ножом в правое бедро. После чего ушел, не оказав помощь избитому, который впоследствии от полученных травм скончался.

Вернувшись вечером и обнаружив гостя без признаков жизни, злоумышленник с целью скрыть следы преступления спрятал его тело в нишу дивана и помыл полы в квартире. При попытке покинуть место происшествия он был задержан сотрудниками полиции. Расследование осуществлялось следователями СК.

С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры г. Шелехова суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.