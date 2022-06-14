Мать убитого 5-летнего мальчика рассказала неожиданную версию трагедии в Краснодаре

Журналистам КП удалось пообщаться с 31-летней женщиной, имитировавшей, по версии следствия в Краснодаре, поиски собственного 5-летнего сына.

Ранее в убийстве пятилетнего мальчика признался ее муж. Официально, она не проходит пока по делу как соучастница или укрывательница. По ее словам, семья отдыхала на берегу реки. Вскоре ребенок «пошел погладить рыжего котенка и потерялся».

Женщина считает, что ее муж и отчим мальчика Сергей Бугорков дал признательные показания под давлением. Собеседница выдвигают собственную версию случившегося.

«Мой бывший муж и биологический отец сына знал, где мы отдыхали. Это наверняка он виноват в случившемся, и моя мать», – заявила мать погибшего.

Сейчас криминалисты опечатали квартиру Бугорковых, там ведутся следственные действия. Есть информация, что на место захоронения тела Бугорков указал. Пока он задержан на 91 час.