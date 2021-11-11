Ветеринары исключили инфекции из причин гибели птиц в Рязани

Причиной массовой гибели птиц в Рязани стали не инфекции и не паразитарные заболевания. Об этом сообщил сайт Главного управления ветеринарии Рязанской области.

Трупы птиц в нескольких местах Рязани обнаружили в октябре. После появления информации, на место выезжали специалисты, взявшие биологический материал. Его направили на исследование в областную ветлабораторию.

Выяснилось, что птицы умерли не от инфекционных заболеваний — орнитоз, Лихорадка западного Нила, вирус гриппа. Также ветеринары исключили паразитарные заболевания, общие для человека и животных.

Исследования продолжаются.