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Понедельник, 7 июня, 2021
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Любимов пообещал продолжить развивать ТОСЭР Лесной в Рязанской области

Елена Лобанова
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Губернатор Рязанской области пообещал продолжить развивать ТОСЭР Лесной Шиловского района. Об этом он заявил на рабочем совещании в понедельник, 7 июня. 

Глава региона подчеркнул, что создание ТОСЭР играет важную роль в развитии поселка. 

— Это наш первый опыт, от успешности которого зависят перспективы муниципалитета и дальнейшая судьба проекта по формирования ТОСЭР. Это единственный шанс дать второе дыхание территориям с переставшими действовать градообразующими предприятиями, – сказал Николай Любимов. 

Губернатор напомнил, что в настоящее время завершается создание частного промышленного парка «Карандаш», главным инвестором которого является «Рельеф-Центр». Первые резиденты начнут производство изделий для школы и офиса уже в этом году. 

— Ни один проект не способен работать без людей, автономно. Нужны умелые рабочие руки, золотые головы инженеров, другие специалисты, без которых производство жить не сможет. А людям требуются удобные, комфортные условия: жилье, школа, больница, коммуникации и еще многое, без чего современную жизнь представить просто невозможно, — подчеркнул Любимов. 

Глава региона рассказал, что часть работу по обеспечению поселка современной инфраструктурой уже сделана. На совещании обсудили ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт социальных объектов, медицинскую помощь.

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