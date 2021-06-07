Любимов пообещал продолжить развивать ТОСЭР Лесной в Рязанской области

Губернатор Рязанской области пообещал продолжить развивать ТОСЭР Лесной Шиловского района. Об этом он заявил на рабочем совещании в понедельник, 7 июня.
Глава региона подчеркнул, что создание ТОСЭР играет важную роль в развитии поселка.
Губернатор напомнил, что в настоящее время завершается создание частного промышленного парка «Карандаш», главным инвестором которого является «Рельеф-Центр». Первые резиденты начнут производство изделий для школы и офиса уже в этом году.
Глава региона рассказал, что часть работу по обеспечению поселка современной инфраструктурой уже сделана. На совещании обсудили ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт социальных объектов, медицинскую помощь.