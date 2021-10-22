Ксении Собчак грозит дело о пропаганде ЛГБТ за поцелуй с Настей Ивлеевой

Адвокат Андрей Алешкин рассказал о КП о возможных последствиях поцелуя на сцене для ведущих Ксении Собчак и Насти Ивлеевой.

Порыв чувств звезд в рамках шоу «Королевские кобры» увидели зрители в зале и аудитория на YouTube.

«Пропаганда ЛГБТ, сопряженная с распространением в Интернете, по статье КоАП наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей», – рассказал Алешкин.

Юрист уточнил, что полиция может самостоятельно завести административное дело и дать оценку этой выходке. По его словам, обеих участниц привлекут к ответственности в равной степени, если будет доказано, что они пропагандировали нетрадиционные отношения.

При этом Роскомнадзор может заблокировать канал Ивлеевой на YouTube.