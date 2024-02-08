Губернатор Малков открыл чемпионат ФСИН России по рукопашному бою в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата ФСИН России по рукопашному бою, посвященного 145 годовщине образования уголовно-исполнительной системы.

Соревнования проходят с 5 по 9 февраля в спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств». Победители и призеры соревнований будут определяться в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в командном зачёте. В турнире заявили участие 6 заслуженных мастеров спорта, 14 мастеров спорта международного класса, 104 мастера спорта. 123 кандидата в мастера спорта.

Губернатор Павел Малков приветствовал участников соревнований.

«Знаю, что в Федеральной службе исполнения наказаний очень уважают единоборства, проходит большое количество соревнований. Рязанское управление этого ведомства — не исключение. Чемпионат ФСИН России у нас проходит впервые. Сегодня здесь состязаются более 300 спортсменов из 34 регионов. В борьбе за медали участвуют лучшие. Для региона большая честь принимать соревнования такого высокого уровня», — подчеркнул Павел Малков.

В день открытия чемпионата состоялись предварительные поединки, финальные бои и награждение среди мужчин (в весовых категориях 57, 73, 97 кг) и женщин (в весовых категориях 48, 64 кг).

Губернатор Рязанской области принял участие во вручении наград победителям. Золотую медаль чемпионата ФСИН России по рукопашному бою в категории 64 кг получила рязанка Мария Егорова.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области Александр Комков, начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, президент Всероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов, руководители региональных управлений правоохранительных органов, директор ГАУ РО «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств» Юрий Рекша.