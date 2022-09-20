Гладков объяснил отсутствие сирены во время бомбардировки в Валуйках

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему во время обстрела в Валуйках не сработала система оповещения, пишет Бел.Ру.

Ранее местный житель Андрей Щекалов пожаловался, что в городе не работали сирены, потому что их нет. Однако губернатор пояснил, что система оповещения нужна для информирования населения о надвигающейся чрезвычайной ситуации.

«Давайте представим, что во время обстрела заработала система оповещения. Что бы делали люди? Они бы выбежали на улицу. Они встают посреди улицы и становятся поражаемыми мишенями. Этого хочет противник. Количество жертв было бы больше», – пояснил Гладков.

Чиновник отметил, что во время обстрела белгородцев призывают занять горизонтальное положение в помещении без окон.

В результате обстрела населенного пункта со стороны Украины, который произошел 16 сентября, погиб один человек, который вышел из дома, чтобы посмотреть, что происходит на улице.