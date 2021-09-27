Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и Московском районе

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и в Московском районе.

Объекты ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На улице Зафабричной подрядчик сделал дорогу до разворотного круга. Также отремонтирована разворотная площадка.

Дорога здесь много лет была в плохом состоянии и требовала ремонта, — отметила мэр.

Ранее рязанцы пожаловались на проблему с освещением на улице Птицеводой. Дирекция благоустройства города заменила там неработающие светильники. Также установлена дополнительная опора.

Елена Сорокина также проверила ход работа на улице Черновицкой. Сейчас там укладывают первый слой дорожного полотна. На этой неделе подрядчик планирует устройство верхнего слоя.