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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и Московском районе

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Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и Московском районе

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и в Московском районе.

Объекты ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На улице Зафабричной подрядчик сделал дорогу до разворотного круга. Также отремонтирована разворотная площадка.

Дорога здесь много лет была в плохом состоянии и требовала ремонта, — отметила мэр.

Ранее рязанцы пожаловались на проблему с освещением на улице Птицеводой. Дирекция благоустройства города заменила там неработающие светильники. Также установлена дополнительная опора.

Елена Сорокина также проверила ход работа на улице Черновицкой. Сейчас там укладывают первый слой дорожного полотна. На этой неделе подрядчик планирует устройство верхнего слоя.

В этом году в районе городской Рощи удалось охватить сразу несколько улиц – ведется ремонт на улице Гоголя до БСМП, закончены работы на улице Березовой. От улице Щорса до Нефтезавода разрабатываем проектную документацию. Будем участвовать в конкурсном отборе. Кроме того, администрацией прорабатывается вопрос устройства кольцевого пересечения улиц Черновицкой и Гоголя, что обеспечит большую пропускную способность, — сказала Сорокина.

  • Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и Московском районе
  • Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и Московском районе
  • Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и Московском районе
  • Елена Сорокина проверила ремонт дорог в Горроще и Московском районе

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