Британские журналисты рассказали об изобретении нового вируса на военной базе Портон-Даун

Ученые готовятся к новой пандемии на военной базе Портон-Даун в Великобритании, где разрабатывают вакцины от различных вариаций вирусов.

Российский политолог Вадим Сипров назвал новость о работе вирусологов на британской военной базе тревожной и отметил, что это может быть знаком, что новый вирус уже существует.

«Запад не в состоянии нанести России поражение конвенциональными средствами, в то же время начинать ядерную войну они не готовы. Биологическое оружие для них могло бы стать компромиссным средством», — сказал Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперта насторожило и то, что журналистов пускают только в некоторые лаборатории в Портон-Дауне – это может указывать на обстановку строжайшей секретности и разработку оружия массового поражения, где создание вакцин становится лишь сопутствующей деятельностью.