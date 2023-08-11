Пятница, 11 августа, 2023
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Британские журналисты рассказали об изобретении нового вируса на военной базе Портон-Даун

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Изображение от kjpargeter на Freepik

Ученые готовятся к новой пандемии на военной базе Портон-Даун в Великобритании, где разрабатывают вакцины от различных вариаций вирусов.

Российский политолог Вадим Сипров назвал новость о работе вирусологов на британской военной базе тревожной и отметил, что это может быть знаком, что новый вирус уже существует. 

«Запад не в состоянии нанести России поражение конвенциональными средствами, в то же время начинать ядерную войну они не готовы. Биологическое оружие для них могло бы стать компромиссным средством», — сказал Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»

Эксперта насторожило и то, что журналистов пускают только в некоторые лаборатории в Портон-Дауне – это может указывать на обстановку строжайшей секретности и разработку оружия массового поражения, где создание вакцин становится лишь сопутствующей деятельностью.

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