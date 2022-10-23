Воскресенье, 23 октября, 2022
Татьяна Проводина

Боксёры Михайловской ДЮСШ получили новый инвентарь

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Фото из группы Минспорт Рязанской области ВКонтакте

Замминистра физкультуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин по поручению губернатора региона посетил Михайловскую детско-юношескую спортивную школу и передал спортивный инвентарь – борцовские перчатки и шлемы для спортсменов отделения бокса.

В ходе общения с тренерами и ребятами Юрий Юрьевич предложил провести турнир, посвящённый уроженцу Михайловского района, Заслуженному мастеру спорта СССР по боксу, двукратному финалисту Олимпийских игр Алексею Ивановичу Киселеву.

Боксёры Михайловской ДЮСШ получили новый инвентарь
Боксёры Михайловской ДЮСШ получили новый инвентарь

В Михайловском районе ведётся большая работа по популяризации бокса и здорового образа жизни, – отметил глава администрации района Евгений Сидоров.

Евгений Сидоров: «Тренеры Андрей Степанов, Павел Чеблыков и Дмитрий Степанов учат не только боксу, но также управлять эмоциями, расти мужчинами, воинами»

С новым инвентарём михайловские боксёры смогут улучшить свои результаты и будут стремиться покорять новые спортивные вершины.

Боксёры Михайловской ДЮСШ получили новый инвентарь

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