Боксёры Михайловской ДЮСШ получили новый инвентарь

Замминистра физкультуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин по поручению губернатора региона посетил Михайловскую детско-юношескую спортивную школу и передал спортивный инвентарь – борцовские перчатки и шлемы для спортсменов отделения бокса.

В ходе общения с тренерами и ребятами Юрий Юрьевич предложил провести турнир, посвящённый уроженцу Михайловского района, Заслуженному мастеру спорта СССР по боксу, двукратному финалисту Олимпийских игр Алексею Ивановичу Киселеву.

В Михайловском районе ведётся большая работа по популяризации бокса и здорового образа жизни, – отметил глава администрации района Евгений Сидоров.

Евгений Сидоров: «Тренеры Андрей Степанов, Павел Чеблыков и Дмитрий Степанов учат не только боксу, но также управлять эмоциями, расти мужчинами, воинами»

С новым инвентарём михайловские боксёры смогут улучшить свои результаты и будут стремиться покорять новые спортивные вершины.

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